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05:01, 21 сентября 2024Забота о себе

Названы способы сделать картофель менее калорийным

Бренд-шеф Мосева: калорийность картофеля зависит от сорта овоща

Фото: Prince Abid / Unsplash

Чтобы сделать блюда из картофеля менее калорийными, стоит обращать внимание на сорт овоща, рассказала бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева. Способы понизить калорийность гарнира она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам бренд-шефа, виды с меньшим содержанием крахмала, такие как красный или желтый картофель, будут менее калорийными, чем более рассыпчатые белые сорта.

Чтобы сделать картошку менее калорийной, Мосева также посоветовала уменьшить количество крахмала. «Один наиболее из распространенных методов — замачивание очищенного картофеля в холодной воде перед приготовлением. Процесс длится от 30 до 60 минут и помогает вывести часть крахмала, что сделает овощ более легким для усваивания и менее калорийным», — сказала она.

Другой способ — промывание картофельных ломтиков под холодной водой сразу после нарезки. Это поможет смыть крахмал с поверхности, что также снижает клейкость и калорийность овоща

Тамара Мосевабренд-шеф

Еще один способ сделать картофель менее калорийным — выбрать правильный способ его приготовления, отметила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, одним из самых полезных вариантов считается варка — она сохраняет большинство полезных веществ, при этом не добавляет лишних жиров. Вариант с запеканием тоже подходит для тех, кто следит за фигурой, ведь в духовке или мультиварке овощ можно приготовить без добавления масла. Кроме того, картофель в кожуре сохраняет больше клетчатки и витаминов, поэтому такой вариант приготовления также можно интегрировать в свой рацион, подчеркнула бренд-шеф.

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Мосева рекомендовала отказаться от жареного картофеля, так как он впитывает много масла, увеличивая энергетическую ценность блюда в разы.

Такой вариант приготовления не только калориен, но и вреден для здоровья. Картофель, приготовленный на большом количестве масла, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, так как насыщается жирами. Это особенно опасно для людей, склонных к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, включая гипертонию и атеросклероз, которые часто встречаются у пожилых людей

Тамара Мосевабренд-шеф

Кроме того, важно учитывать и то, что добавляется к картофелю при подаче, добавила эксперт. Так, масло, сливочные соусы, сметана и майонез существенно повышают калорийность блюда. Чтобы снизить ее, можно заменить жирные добавки на йогуртовые соусы или вовсе исключить их, приправив картофель зеленью и специями для вкуса.

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Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов посоветовал россиянам чаще есть картофель, так как он богат витаминами и помогает повысить выносливость. Кроме того, в овоще есть вещества, которые благоприятно сказываются на здоровье сердца и снижают риск рака.

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      Екатерина Смирная
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