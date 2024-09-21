Обнаружена новая причина вымирания мамонтов

Earth History and Biodiversity: мамонты могли исчезнуть из-за аллергии

Группа химиков и зоологов из Израиля, Италии и России обнаружила новые доказательства, указывающие на то, что одной из причин вымирания шерстистых мамонтов могла быть аллергия. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth History and Biodiversity.

Ученые выявили наличие антител и аллергенов в тканях замороженных мамонтов, что позволяет предположить, что у этих животных возникали проблемы с обонянием. Это могло привести к трудностям в поиске пищи, воды и партнеров для размножения, что могло стать фактором вымирания вида.

Для исследования группа собрала несколько образцов тканей мамонтов, замороженных в вечной мерзлоте Сибири. Они использовали методы анализа биологических материалов, чтобы выявить присутствие антител, которые указывают на борьбу организма с инфекциями, а также органических соединений, связанных с пыльцой растений.

Результаты анализа показали, что пыльца, содержащаяся в воздухе, могла вызывать у мамонтов аллергические реакции, в частности, заложенность носа. Это, в свою очередь, мешало им использовать обоняние для поиска пищи и потенциальных партнеров. У современных слонов, ближайших родственников мамонтов, обоняние играет ключевую роль в повседневной жизни.

Исследователи также отметили, что изменение климата, которое произошло в конце последнего ледникового периода, способствовало появлению новых растений в местах обитания мамонтов. Эти растения, вероятно, производили большое количество пыльцы, что могло стать дополнительным фактором ухудшения состояния здоровья мамонтов.

Ученые предполагают, что аллергические реакции на пыльцу могли быть третьей важной причиной вымирания шерстистых мамонтов наряду с изменением климата и воздействием человека.