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06:56, 21 сентября 2024Бывший СССР

Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ

Минобороны: расчеты гаубиц Д-30 группировки «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки Вооруженных сил России уничтожили блиндажи и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что украинская армия несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Расчеты гаубиц Д-30, как сообщили в министерстве, регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военнослужащие за сутки отразили девять контратак ВСУ.

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      Юлия Мискевич
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