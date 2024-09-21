Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ

Минобороны: расчеты гаубиц Д-30 группировки «Запад» уничтожили блиндажи ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки Вооруженных сил России уничтожили блиндажи и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что украинская армия несет потери в живой силе и технике, а также не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Расчеты гаубиц Д-30, как сообщили в министерстве, регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что военнослужащие за сутки отразили девять контратак ВСУ.