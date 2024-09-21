Военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки отразили девять контратак ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук заявил, что военнослужащие группировки войск «Центр» за сутки отразили девять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, украинские войска потеряли более 490 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер М113, шесть автомобилей, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и орудие М119.

Савчук заявил, в результате активных действий группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили три истребителя ВСУ. Речь идет о самолетах МиГ-29 и двух Су-27. Помимо того, системы противовоздушной обороны сбили еще один МиГ-29 и семь оперативно-тактических американских ракет ATACMS.