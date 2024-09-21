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06:23, 21 сентября 2024Россия

На одной из барных улиц Санкт-Петербурга появится музей СВО

На Думской улице в Петербурге откроют музей СВО

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге на Думской улице появится первый некоммерческий музей, посвященный специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Музей готовится открыть фонд «Новая история», сообщил глава организации и владелец ООО «ТД Нева» Алексей Ковалев.

В апреле в Саратове неизвестный пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции» (СВО). Неизвестный кинул камень в окно музея, разбил стекло, а после забросил внутрь здания бутылку с зажигательной смесью.

Вскоре по подозрению в преступлении была задержана 35-летняя женщина. Во время допроса она пояснила, что подожгла здание по заданию неизвестных, которые заявили, что ее данными завладели злоумышленники, и порекомендовали устроить поджог здания музея.

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      Юлия Мискевич
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