На одной из барных улиц Санкт-Петербурга появится музей СВО

На Думской улице в Петербурге откроют музей СВО

В Санкт-Петербурге на Думской улице появится первый некоммерческий музей, посвященный специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Музей готовится открыть фонд «Новая история», сообщил глава организации и владелец ООО «ТД Нева» Алексей Ковалев.

В апреле в Саратове неизвестный пытался поджечь «Музей истории специальной военной операции» (СВО). Неизвестный кинул камень в окно музея, разбил стекло, а после забросил внутрь здания бутылку с зажигательной смесью.

Вскоре по подозрению в преступлении была задержана 35-летняя женщина. Во время допроса она пояснила, что подожгла здание по заданию неизвестных, которые заявили, что ее данными завладели злоумышленники, и порекомендовали устроить поджог здания музея.