Гладков: ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области

На всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность, которая позднее была отменена. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги прозвучал в 4:07 по московскому времени. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — говорилось в сообщении главы региона. Спустя четыре минуты опасность была отменена.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороныпредотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины по Курской области. Информация о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле не раскрывается.