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05:51, 21 сентября 2024Россия

На всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность

Гладков: ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность, которая позднее была отменена. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги прозвучал в 4:07 по московскому времени. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — говорилось в сообщении главы региона. Спустя четыре минуты опасность была отменена.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороныпредотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины по Курской области. Информация о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле не раскрывается.

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      Марина Совина
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