Предотвращен ракетный удар ВСУ по российскому региону

Курский губернатор Смирнов сообщил о сбитой средствами ПВО ракете ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, военные сбили украинскую ракету днем 20 сентября. Информация о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле не раскрывается.

До этого на территории всей Курской области четвертый раз с начала суток объявили ракетную опасность. Спустя три минуты Смирнов сообщил об отмене тревоги.

Ранее губернатор заявил, что еще одна ракета ВСУ была сбита в ночь на 20 сентября.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось об уничтожении минувшей ночью восьми украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.