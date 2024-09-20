Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 20 сентября 2024Россия

Предотвращен ракетный удар ВСУ по российскому региону

Курский губернатор Смирнов сообщил о сбитой средствами ПВО ракете ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, военные сбили украинскую ракету днем 20 сентября. Информация о районе уничтожения снаряда и возможных последствиях на земле не раскрывается.

До этого на территории всей Курской области четвертый раз с начала суток объявили ракетную опасность. Спустя три минуты Смирнов сообщил об отмене тревоги.

Ранее губернатор заявил, что еще одна ракета ВСУ была сбита в ночь на 20 сентября.

В свою очередь, Минобороны России отчиталось об уничтожении минувшей ночью восьми украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

      Ученые нашли новый метод получения экологически чистого топлива

      Тигр съел пастуха

      900-летнее веретено нашли археологи в российском регионе

      Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря

      Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

      На Украине запретили призыв одной категории граждан

      Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 35 миллиардов евро

      Посольство России в Латвии прокомментировало неудачный аукцион по Дому Москвы в Риге

      МИД Северной Кореи выразил уверенность в победе России в украинском конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше