На затонувшей яхте «британского Билла Гейтса» могли быть секретные документы

CNN: на затонувшей яхте Bayesian могут быть сейфы, интересующие спецслужбы

Водолазы, обследующие обломки затонувшей у берегов Италии суперъяхты миллиардера Майка Линча, попросили усилить меры безопасности для охраны судна из-за опасений, что конфиденциальные данные, хранящиеся в его сейфах, могут заинтересовать иностранные спецслужбы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько собственных источников.

Итальянская прокуратура, возбудившая уголовное дело по факту крушения, высказала мнение, что на 56-метровой яхте Bayesian могут оставаться секретные документы, рассказал один из источников. Линч, которого называли британским Биллом Гейтсом, был связан с британскими, американскими и другими спецслужбами через различные фирмы, включая основанную им компанию по кибербезопасности Darktrace, уточнило издание. Линч также был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по науке, технологиям и кибербезопасности.

Предположительно, на затонувшем судне есть водонепроницаемые сейфы, содержащие два зашифрованных жестких диска с паролями и другими конфиденциальными данными, сообщил другой чиновник, участвующий в расследовании.

Первоначально местные правоохранительные органы опасались, что потенциальные воры могут попытаться добраться до обломков, чтобы найти на борту яхты дорогие украшения и другие ценные предметы. Теперь они обеспокоены тем, что обломки, которые поднимут со дна в ближайшие недели в рамках уголовного расследования, также будут представлять интерес для иностранных правительств.

Яхта миллиардера Майка Линча затонула в ночь на 19 августа. Когда шторм утих, удалось спасти 15 человек. В числе шести человек, которые не успели выбраться с тонущей яхты, был сам миллиардер, его 18-летняя дочь, адвокат Крис Морвилло с женой и банкир Джонатан Блумер с женой.