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08:44, 21 сентября 2024Россия

Около 20 тысяч жителей российского города остались без света

Губернатор Гладков: около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Около 20 тысяч жителей Шебекино остались без света из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, восстановительные работы в российском городе начнутся тогда, когда позволит оперативная обстановка.

Кроме того, в ночь на 21 сентября в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Сирена прозвучала в 4:07 по московскому времени. Спустя четыре минуты тревогу отменили.

Также система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 101 беспилотник в ряде российских регионов, в том числе Белгородской области. Больше всего дронов — 53 — были поражены в Брянской области.

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      Евгений Силаев
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