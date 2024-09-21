Пострадавшим в Курской области дополнительно выделили 10 тысяч рублей

Пострадавшим в Курской области дополнительно выделили по 10 тысяч рублей

Каждому вынужденно покинувшему свой дом жителю Курской области будет выделено дополнительно 10 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Дополнительное финансирование из резервного фонда кабмина позволит предоставить жителям региона средства на самые срочные расходы», — заявили в правительстве.

Отмечается, что с учетом остальных выплат общий объем выплат единовременной материальной помощи гражданам в Курской области, вынужденно покинувшим свои дома, составит более 1,5 миллиарда рублей.

Ранее губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что шесть украинских ракет и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны в небе Курской области.