Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 21 сентября 2024Силовые структуры

Против подписавших контракт с ВСУ иностранцев завели дело за преступления по Курском

Против военных ВСУ из Франции, Грузии и Польши возбудили уголовное дело в РФ

Фото: РИА Новости

Российские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подписавших контракт на военную службу с Вооруженными силами Украины (ВСУ) граждан Франции, Грузии и Польши по подозрению в военных преступлений в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал ВОЕНСЛЕД.

Иностранцам инкриминуют убийства мирных жителей и минирование противопехотными минами «Лепесток» детского сада, расположенного на приграничной с Курской областью территории. Расследование ведет Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

Подозреваемые в преступлениях были в составе оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ и служили в 22 отдельной механизированной бригаде, 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 61 отдельной механизированной бригаде, а также «иных украинских военизированных групп и иностранных наемнических формирований», указали следователи.

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении российскими войсками поражения воюющему за ВСУ «Иностранному легиону» под Харьковом.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Москвой

      Клуб Слуцкого забил два гола за две минуты и победил в матче чемпионата Китая

      В Подмосковье задержали протащившего по асфальту привязанных собак к авто мужчину

      Спецслужбы Венгрии доложили о результатах расследования взрывов пейджеров в Ливане

      Названы методы защиты от заминированных гаджетов

      Против подписавших контракт с ВСУ иностранцев завели дело за преступления по Курском

      Россиян предупредили об опасности поздравительных интернет-открыток

      Россияне устремились за жильем в одну курортную страну

      Депутат объяснил заявление о полной блокировке YouTube в России

      Российские дети насмерть отравились купленными в магазине пельменями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше