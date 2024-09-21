Против подписавших контракт с ВСУ иностранцев завели дело за преступления по Курском

Против военных ВСУ из Франции, Грузии и Польши возбудили уголовное дело в РФ

Российские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении подписавших контракт на военную службу с Вооруженными силами Украины (ВСУ) граждан Франции, Грузии и Польши по подозрению в военных преступлений в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал ВОЕНСЛЕД.

Иностранцам инкриминуют убийства мирных жителей и минирование противопехотными минами «Лепесток» детского сада, расположенного на приграничной с Курской областью территории. Расследование ведет Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации.

Подозреваемые в преступлениях были в составе оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ и служили в 22 отдельной механизированной бригаде, 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 61 отдельной механизированной бригаде, а также «иных украинских военизированных групп и иностранных наемнических формирований», указали следователи.

Ранее Минобороны отчиталось о нанесении российскими войсками поражения воюющему за ВСУ «Иностранному легиону» под Харьковом.