Россия и Китай начали совместные учения на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке начались российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие»

На Дальнем Востоке начались российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Об этом сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ) России, передает «Интерфакс».

Отряд боевых кораблей ТОФ и Военно-морских сил (ВМС) Китая вышел в море из Владивостока, чтобы провести совместные учения. Уточняется, что в маневрах принимают участие российские противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». Кроме того, с российской стороны участвуют малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч».

В свою очередь, от КНР принимают участие эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху». Планируется, что в акватории Японского моря отряд будет неделю отражать нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды. Кроме того, экипажи кораблей проведут ряд упражнений с противовоздушным вооружением.

Ранее ВМФ России начал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024». Их проводили в двухстороннем формате. В маневрах задействовали более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, а также более 120 самолетов и вертолетов.