Россия произвела рекордную закупку китайских часов

Из Китая в Россию в августе поставили часов на рекордные $40,9 миллиона

Россия в августе произвела рекордную закупку часов из Китая — всего на $40,9 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

Объемы закупок часов выросли по сравнению с июлем в 1,8 раза и стали рекордными за всю историю ведения статистики. С января по август из КНР в Россию поставили часов и их элементов на 116,4 миллиона долларов, а за весь 2023 год — на 40 миллионов долларов, уточнило агентство.

Россия начала активно увеличивать импорт китайских часов с апреля и по итогам месяца поставки по направлению выросли в пять раз и составили 11,5 миллиона долларов. В мае поставки выросли до 14 миллионов долларов, в июне — до 18,9 миллиона долларов, а в июле — до 22,3 миллионов долларов. До увеличения закупок Россия покупала этот товар на сумму 3-4 миллиона долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что в России начнутся продажи автомобилей еще одного китайского автобренда — Knewstar. Компания «Слава моторс рус», которая выступит эксклюзивным дистрибьютором новой марки в РФ.