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18:32, 21 сентября 2024Россия

Стали известны подробности о новом способе получить налоговый вычет

Депутат Хамитов: с 2025 года сдавшие нормы ГТО могут получить налоговый вычет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С 2025 года сдавшие нормы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) россияне могут получить налоговый вычет. Подробностями об этом в беседе с РИА Новости поделился зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.

По его словам, за выполнение норм ГТО вычет не может превышать 500 рублей в месяц. Хамитов заметил, что претендовать на уменьшение налогов может прошедший регулярную диспансеризацию и официально трудоустроенный работник.

В июле Минфин России сообщал, что налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО предлагали увеличить втрое, до 18 тысяч рублей, по сравнению с версией законопроекта о налоговых изменениях, принятой Госдумой в первом чтении. Первоначально в документе шла речь о вычете в размере 6000 рублей в течение года.

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      Иван Потапов
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