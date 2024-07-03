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10:05, 3 июля 2024Экономика

Налоговый вычет для спортивных россиян задумали резко увеличить

Правительство предложило увеличить втрое налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО предлагается увеличить втрое, до 18 тысяч рублей, по сравнению с версией законопроекта о налоговых изменениях, принятой Госдумой в первом чтении. Об этом со ссылкой на правительственные поправки сообщает Минфин РФ.

Первоначально в документе шла речь о вычете в шесть тысяч рублей. Фактически спортивные россияне, которые выполняют нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», смогли бы рассчитывать на выплату в 65 рублей ежемесячно (до 780 рублей в год). Теперь власти решили резко повысить ее размер.

Согласно задуманным изменениям, при оформлении вычета можно будет получить возврат 2,3 тысячи рублей из уплаченных налогов по ставке НДФЛ в 13 процентов.

В 2014 году в России возродили советскую программу ГТО. Ее современный комплекс включает 13 видов физических упражнений, некоторые из них обязательны для сдающих, другие — опциональны. Выполнять нормы можно в течение года.

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      Дмитрий Воронин
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