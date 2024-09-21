Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на артемовском направлении

ТАСС: ВСУ отступили с позиций в районе Андреевки на артемовском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с позиций в районе села Андреевка на артемовском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник ушел из района Андреевки», — заявил собеседник агентства. По его словам, украинские войска длительное время занимали позиции у населенного пункта. В силовых структурах уточнили, что военные ВСУ не оставляют попыток закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Ранее российские военнослужащие отразили девять контратак украинских войск. Стало известно, что ВСУ потеряли более 490 бойцов, танк бронетранспортер М113, шесть автомобилей, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и орудие М119.

20 сентября военные ВС России оборвали железнодорожное сообщение ВСУ на Покровск. Как отмечалось, им удалось разрушить мост, по которому украинские бойцы получали снабжение боеприпасами.