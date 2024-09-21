У беременной россиянки перекосило лицо после уколов красоты за 2500 рублей

Shot: в России у беременной перекосило лицо после инъекций у ученицы косметолога

В России у беременной перекосило лицо после уколов красоты за 2500 рублей. Инъекции, как утверждает пострадавшая, ей проводила ученица косметолога. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, перед визитом девушка проконсультировалась с гинекологом.

При оказании услуг использовали ботокс Refinex, который не получил регистрацию в России. Беременная клиентка отметила, что на следующий вечер у нее повело один уголок губы, после чего ситуация стала ухудшаться.

Девушка обратилась к косметологу, который объявил, что спустя три недели все пройдет. Однако никаких улучшений не последовало.

Через месяц разбирательств деньги девушке вернули, но лицо так и осталось перекошенным. Сейчас клиентка вынуждена ходить на процедуры микротока и делать массажи, чтобы избавиться от последствий.

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