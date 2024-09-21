Умер известный советский политик

В Пермском крае умер первый председатель краевого заксобрания Евгений Сапиро

В Пермском крае умер советский и российский экономист, политик и преподаватель Евгений Сапиро. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Сапиро было 90 лет. «Имя Евгения Сауловича стало знаковым для целого поколения ученых и политиков Пермского края. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто продолжает развивать дело Евгения Сауловича», — написал губернатор.

Махонин напомнил, что благодаря вкладу Сапиро были созданы «Пермское землячество» и «Строгановская премия», номинантами которой становились выдающиеся пермяки.

С 1973 по 1987 год Евгений Сапиро работал на экономическом факультете Пермского классического университета. В марте 1994 года его избрали депутатом Законодательного собрания Пермской области. Был председателем краевого заксобрания, представлял регион в составе Совета Федерации. В 1997 Сапиро избрали депутатом Законодательного собрания Пермской области второго созыва, через год политик возглавил министерство региональной и национальной политики России. С 2004 года был советником министра природных ресурсов РФ.

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