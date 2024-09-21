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23:19, 21 сентября 2024Мир

В Германии объяснили возможность решения Байдена разрешить ВСУ удары вглубь России

Tagesschau: Байден может разрешить ВСУ бить вглубь РФ, желая «улучшить наследие»

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден может принять решение разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территорий России из-за желания улучшить свое наследие, сообщает немецкое издание Tagesschau.

«Ходят слухи, что президент Байден хочет улучшить свое "наследие". Он мог бы либо дать [Украине] разрешение на применение оружия дальнего действия, либо отказаться от своего прежнего запрета на членство Украины в НАТО», — сказано в статье.

Отмечается, что первый вариант помог бы Киеву в военном плане, а второй — в политическом.

Ранее бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после неудач украинской армии на поле боя пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. По словам политика, для украинского лидера это является единственной возможностью иметь шансы на победу.

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      Марина Совина
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