В Казахстане взбунтовались заключенные колонии в Туркестанской области

В колонии Туркестанской области Казахстана взбунтовались заключенные. Об этом сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы, передает ТАСС.

Уточняется, что часть осужденных отказались повиноваться, так как были не согласны с режимом содержания. В результате пострадали двое военных Нацгвардии, а также один работник департамента уголовно-исполнительной системы. Отмечается, что обстановку удалось стабилизировать.

Кроме того, согласно заявлению ведомства, было возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыли руководство Нацгвардии, глава комитета и представители надзорных органов.