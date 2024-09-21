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09:26, 21 сентября 2024Бывший СССР

В Казахстане взбунтовались заключенные

В Казахстане взбунтовались заключенные колонии в Туркестанской области

Фото: Stefano Porta / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В колонии Туркестанской области Казахстана взбунтовались заключенные. Об этом сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы, передает ТАСС.

Уточняется, что часть осужденных отказались повиноваться, так как были не согласны с режимом содержания. В результате пострадали двое военных Нацгвардии, а также один работник департамента уголовно-исполнительной системы. Отмечается, что обстановку удалось стабилизировать.

Кроме того, согласно заявлению ведомства, было возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыли руководство Нацгвардии, глава комитета и представители надзорных органов.

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      Кристина Есикова
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