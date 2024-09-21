В Краснодарском крае сообщили об атаке беспилотников

Перепелин: атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края

Атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале.

«В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность», — написал он. Подробностей произошедшего не приводится, информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила 16 беспилотников в небе над Брянской областью. Глава российского региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

20 сентября также сообщалось, что у села Колодное Курской области сбили трехметровый беспилотник с реактивным двигателем.