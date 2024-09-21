В Крыму дали оценку отношению к украинским беженцам в ЕС

Депутат Константинов: в ЕС к беженцам из Украины относятся как к мусору и быдлу

В Евросоюзе к беженцам из Украины относятся как к мусору. Такую оценку дал глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова передает РИА Новости.

«Вполне типичное отношение польского пана к украинцам — как к быдлу, к человеческому мусору, которому не место в европейском доме, который должен сжигаться на фронте за европейские интересы», — заявил депутат.

По его мнению, аналогичное отношение к украинцам и у президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны ЕС должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, потому что подобные выплаты создают препятствия для их возвращения в страну.