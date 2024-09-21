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08:14, 21 сентября 2024Наука и техника

В Минобороны раскрыли планы на российских «Терминаторов»

МО: усовершенствованные БМПТ «Терминатор» отправятся на авдеевское направление

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» совершенствуют навыки на полигоне для дальнейшего применения в зоне боевых действий. В будущем их отправят на авдеевское направление, такие планы раскрыли в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе подготовки военнослужащие делятся тактическими приемами, проводят скоростное вождение и стрельбу прямой наводкой. Также проводят слаживание с экипажами танковых подразделений», — уточнили в оборонном ведомстве.

В МО РФ добавили, что в зону специальной военной операции (СВО) российские «Терминаторы» отправятся после того, как завершится процесс слаживания их работы с танками Т-90М «Прорыв».

Ранее стало известно, что российским военным досрочно поставили партию ПЗРК «Верба». Он предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов.

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      Александра Синицына
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