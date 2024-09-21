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17:59, 21 сентября 2024Интернет и СМИ

В США ужаснулись кадрами из-под Курска

В США отметили интенсивность ударов ВС РФ по скоплениям ВСУ в Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли интенсивный бомбовый удар по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контролируемой Россией части Курской области, заявили американские журналисты. Об этом они написали в рубрике Force Index журнала The Military Watch Magazine (MWM).

Как отметили военные обозреватели из США, РФ применила высокоточные планирующие авиабомбы с борта многофункционального истребителя Су-34. Благодаря точному удару, заметили авторы материала, украинские войска будут отрезаны от российского региона.

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Из достоинств российских авиабомб с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК) специалисты из MWM отметили их способность наносить очень точные удары с безопасного для самолета расстояния.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о трех сбитых украинских истребителях за неделю.

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      Глеб Бажуткин
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