В США отметили интенсивность ударов ВС РФ по скоплениям ВСУ в Курской области

Российские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли интенсивный бомбовый удар по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в контролируемой Россией части Курской области, заявили американские журналисты. Об этом они написали в рубрике Force Index журнала The Military Watch Magazine (MWM).

Как отметили военные обозреватели из США, РФ применила высокоточные планирующие авиабомбы с борта многофункционального истребителя Су-34. Благодаря точному удару, заметили авторы материала, украинские войска будут отрезаны от российского региона.

Из достоинств российских авиабомб с универсальным модулем коррекции и планирования (УМПК) специалисты из MWM отметили их способность наносить очень точные удары с безопасного для самолета расстояния.

Ранее Минобороны РФ отчиталось о трех сбитых украинских истребителях за неделю.