Экс-офицер Дэвис: США выводят конфликт на Украине на ядерный уровень

США своими действиями выводят конфликт на Украине на ядерный уровень. О риске эскалации заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Это война, которую нельзя выиграть, но которая может только обостриться. Она даже может дорасти до ядерного уровня. Я просто возмущен и поражен тем, как мы продолжаем думать, что никогда не заплатим за это цену, и нас не волнует, что от этого пострадали сотни тысяч украинцев, лишь бы нанести какой-то урон России», — сказал экс-офицер.

Он отметил, что, несмотря на усилия Запада, Россия стала сильнее, чем раньше.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о стремлении США убрать Россию как конкурента. Глава МИД подчеркнул, что Вашингтон создал русофобский и нацистский режим на Украине, чтобы натравить его на Москву.