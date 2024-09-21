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04:20, 21 сентября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о риске выхода украинского конфликта на ядерный уровень

Экс-офицер Дэвис: США выводят конфликт на Украине на ядерный уровень

Фото: Stringer / Reuters

США своими действиями выводят конфликт на Украине на ядерный уровень. О риске эскалации заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Это война, которую нельзя выиграть, но которая может только обостриться. Она даже может дорасти до ядерного уровня. Я просто возмущен и поражен тем, как мы продолжаем думать, что никогда не заплатим за это цену, и нас не волнует, что от этого пострадали сотни тысяч украинцев, лишь бы нанести какой-то урон России», — сказал экс-офицер.

Он отметил, что, несмотря на усилия Запада, Россия стала сильнее, чем раньше.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о стремлении США убрать Россию как конкурента. Глава МИД подчеркнул, что Вашингтон создал русофобский и нацистский режим на Украине, чтобы натравить его на Москву.

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      Евгений Силаев
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