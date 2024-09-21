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15:27, 21 сентября 2024Россия

В центре Санкт-Петербурга в водосточной трубе выросли помидоры

В Санкт-Петербурге в трубе одного из детских садов выросли помидоры

Фото: ANATOLY Foto / Shutterstock / Fotodom

В центре Санкт-Петербурга в водосточной трубе одного из детских садов выросли помидоры. Об этом рассказал подписчик группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В беседе с «Фонтанкой» петербуржец Олег, опубликовавший в соцсетях фото необычной грядки, сообщил, что этот детский сад находится в Центральном районе.

Он предположил, что семечко томата могла занести наверх птица, а листья в трубе не дали ему провалиться. «Выросло вот такое чудо. Теперь все дети ждут, пока созреют помидоры», — прокомментировал он ситуацию.

Ранее Ринат и Галия Валинуровы, жители башкирского села Малояз, вырастили гигантский огурец. По данным издания, в их теплице появился овощ длиной 67 сантиметров.

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      Александра Лисица
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