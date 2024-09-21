В Тверской области восстановили движение по трассе М-9

В Тверской области заявили о восстановлении движения по трассе М-9

В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, пишет РИА Новости.

«Движение по федеральной трассе М-9 полностью восстановлено», — проинформировал он.

Утром 21 сентября стало известно, что в регионе приостановили движение на участке трассы. Как рассказали в ФКУ Упрдор «Россия», ограничение затронуло дорогу М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвийской Республикой на участке 322-й километр — 420-й километр в Тверской области. По этой причине было принято решение организовать пути объезда.

Ранее эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа в регионе из-за атаки украинских дронов.