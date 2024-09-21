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12:24, 21 сентября 2024Россия

В Тверской области восстановили движение по трассе М-9

В Тверской области заявили о восстановлении движения по трассе М-9

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Тверской области восстановили движение по федеральной трассе М-9. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, пишет РИА Новости.

«Движение по федеральной трассе М-9 полностью восстановлено», — проинформировал он.

Утром 21 сентября стало известно, что в регионе приостановили движение на участке трассы. Как рассказали в ФКУ Упрдор «Россия», ограничение затронуло дорогу М-9 «Балтия» МоскваВолоколамск — граница с Латвийской Республикой на участке 322-й километр — 420-й километр в Тверской области. По этой причине было принято решение организовать пути объезда.

Ранее эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа в регионе из-за атаки украинских дронов.

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      Кристина Есикова
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