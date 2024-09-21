Жительница Курской области сообщила о бегстве от ВСУ на велосипедах с матерью-пенсионером

Жительница Курской области сообщила о побеге с 67-летней матерью от ВСУ на 30 км

Жительница поселка Теткино в Курской области Елена Сукаленко рассказала, как они с матерью-пенсионером (67 лет) проехали на велосипедах 30 километров, чтобы сбежать от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она сообщила об этом на видео для РИА Новости.

Женщины смогли доехать до специального автобуса, который отвез их в безопасное место. По словам Сукаленко, в пути они застали обстрелы, ехать было тяжело.

«10 сентября в 04:10 начались прилеты тяжелой артиллерии, которая, видимо, подтянулась с Сумской области. Я поняла, что это что-то серьезное — противник хотел прорваться в наш поселок. И мы решили уехать», — заключила жительница Теткино.

Ранее житель курского поселка Теткино рассказал о сжигающих жилые дома дронах ВСУ. Он добавил, что от инфраструктуры ничего не осталось: оказались разрушены администрация, магазины, дом культуры, у школы сгорела крыша.