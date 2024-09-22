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00:10, 23 сентября 2024Спорт

Денис Черышев нашел новый клуб

Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониса»

Фото: YIANNIS KOURTOGLOU / Reuters

Бывший полузащитник сборной России Денис Черышев нашел новый клуб. Об этом сообщает Transfermarkt.

33-летний атакующий хавбек стал футболистом греческого «Паниониса». Контракт с россиянином истекает в июне следующего года.

«Панионис» базируется в пригороде Афин. Команда выступает во второй по силе лиге Греции.

Последним клубом Черышева была итальянская «Венеция», которую он покинул 1 июля по истечении контракта. Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал». В его активе 12 голов в 33 матчах в составе сборной России.

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      Алексей Гусев
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