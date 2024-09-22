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19:14, 22 сентября 2024Мир

Микроавтобус попал в аварию в Турции

В провинции Невшехир в Турции микроавтобус попал в аварию, пострадали 18 человек

Кадр: IHA

Микроавтобус попал в аварию в турецкой провинции Невшехир, пострадали 18 человек, среди которых 15 иностранных туристов. Об этом сообщает агентство IHA.

Сообщается, что водитель потерял управление из-за езды на дождливой трассе. Туристы ехали в Анталью после поездки в Каппадокию. Кроме иностранцев, пострадали водитель и гид, все госпитализированы.

Ранее стало известно, что автомобиль сопровождения делегации посла России подорвался на мине в Пакистане. Полицейские получили ранения, дипкорпус не пострадал.

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      Илья Таксюр
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