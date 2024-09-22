Российский доброволец стал командиром батареи в 19 лет и рассказал о своем боевом пути

Доброволец Вестерос стал командиром батареи в 19 лет и рассказал о боевом пути

Молодость не является преградой для повышения в должности и карьерного роста на воинской службе, этот вопрос зависит исключительно от уровня компетенции. Об этом рассказал «Ленте.ру» российский доброволец с позывным Вестерос, ставший командиром артиллерийской батареи в 19 лет.

Боец, который сражается в составе бригады «Пятнашка», входящей в состав Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), записался туда, как только стал совершеннолетним. За полтора года он прошел путь от заряжающего в расчете противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» до командира батареи.

«[Сначала] учился обслуживать орудия, смотрел, что делает командир. Главное, что это были совершенно разные пушки. Мы работали и с Д-20, и с „Рапиры”, и 120-милиметрового миномета. Так быстрее понимаешь, что к чему», — рассказал Вестерос.

В течение первых месяцев он сражался под Марьинкой и Авдеевкой, а затем — переброшен в район Часова Яра.

Не имея за плечами ни специального образования, Вестерос учился всему прямо в бою. Спустя всего несколько месяцев он стал наводчиком, затем — командиром орудия, а несколько месяцев назад получил в подчинение артиллерийскую батарею.

«Когда любишь свое дело, несложно разобраться в любом вопросе: и в расчетах, и в баллистике, и в куда более сложных вопросах», — сказал доброволец.

Ранее стало известно, что бригада «Пятнашка» была переброшена в Курскую область для противостояния вторгшимся туда подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).