В России проверят слова обвинившего СССР в начале Второй мировой войны художника

Художник Шевелев обвинил СССР во Второй мировой войне, СК призвали к проверке

Организация «Ветераны России» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить слова художника Павла Шевелева, который заявил о вине СССР в начале Второй Мировой войны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Указывается, что Шевелев утверждал, что СССР начал Вторую Мировую войну вместе с Германией. Из обращения «Ветеранов России» к правоохранителям следует, что заявление художника — «пример фальсификации истории, который оскорбляет память миллионов советских граждан».

Если СК примет решение возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, Шевелеву грозит до пяти лет колонии. Сам художник ситуацию не комментировал.

В июне московские следователи возбудили против историка и блогера Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) уголовное дело о реабилитации нацизма. Инициатором уголовного преследования историка выступила прокуратура, выявившая в результате мониторинга нарушения закона в ее действиях.