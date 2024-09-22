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10:37, 22 сентября 2024Силовые структуры

В России проверят слова обвинившего СССР в начале Второй мировой войны художника

Художник Шевелев обвинил СССР во Второй мировой войне, СК призвали к проверке

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Организация «Ветераны России» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить слова художника Павла Шевелева, который заявил о вине СССР в начале Второй Мировой войны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Указывается, что Шевелев утверждал, что СССР начал Вторую Мировую войну вместе с Германией. Из обращения «Ветеранов России» к правоохранителям следует, что заявление художника — «пример фальсификации истории, который оскорбляет память миллионов советских граждан».

Если СК примет решение возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, Шевелеву грозит до пяти лет колонии. Сам художник ситуацию не комментировал.

В июне московские следователи возбудили против историка и блогера Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) уголовное дело о реабилитации нацизма. Инициатором уголовного преследования историка выступила прокуратура, выявившая в результате мониторинга нарушения закона в ее действиях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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