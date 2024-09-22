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12:34, 22 сентября 2024Россия

Во Владимирской области эвакуировали жителей двух районов

Жителей двух районов Владимирской области эвакуировали из-за сигналов об угрозе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вечером 21 сентября жителей двух районов Владимирской области эвакуировали из-за сигналов об угрозе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

Речь идет о Киржачском и Меленковском районах, уточнил он. По данным «Коммерсанта», в Киржачском районе эвакуировали два села и деревню.

Все профильные ведомства и службы работали в режиме готовности к принятию всех мер для обеспечения безопасности граждан, добавил Авдеев. Той же ночью жители регионов вернулись домой, сейчас обстановка в регионе под контролем.

Ранее стало известно, что средства ПВО прошлой ночью уничтожили над территорией России 15 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, больше всего БПЛА сбили над акваторией Азовского моря и над Ростовской областью. Об отражении атаки беспилотников 22 сентября также сообщили в Астраханской области.

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      Лилиана Набиуллина
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