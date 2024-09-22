Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

AP: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов в Пенсильвании

Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать свой визит в США с посещения завода по производству одного из самых необходимых для Киева видов боеприпасов, который находится в Пенсильвании, сообщает агентство Associated Press (AP).

«Ожидается, что в начале напряженной недели в Соединенных Штатах он отправится на армейский завод боеприпасов Скрэнтона, укрепляя поддержку Украины», — пишет издание.

Уточняется, что предприятие является одним из немногих в стране, где производят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, поставляемые Киеву.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден может принять решение разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территорий России из-за желания улучшить свое наследие.