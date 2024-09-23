Британская армия наберет новобранцев с уникальным навыком для борьбы с Россией

Глава МО Хили: Британия упростит прием на службу для новобранцев с навыками в IT

Великобритания упростит прием на военную службу для новобранцами с навыками в области IT. О решении набрать военных с уникальным навыком заявил глава Минобороны королевства Джон Хили в ходе выступления на ежегодной конференции Лейбористской партии, трансляция которой доступна на YouTube-канале партии.

«Сегодня я объявляю первые шаги для того, чтобы начать исправлять кризис набора на военную службу. Я устанавливаю новый прямой путь для новобранцев в военные киберподразделения», — сказал министр.

Кроме того, перед началом выступления Хили пообещал, что власти ускорят прием кандидатов в эти подразделения, чтобы помочь противостоять якобы «российской агрессии в киберпространстве».

Ранее глава оборонного ведомства Великобритании пообещал ускорить передачу вооружений Киеву. Хили подчеркнул, что обещанная в апреле 2024 года помощь уже прибыла на Украину.