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19:20, 23 сентября 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неожиданное «лекарство от гипертонии»

Врач Мясников посоветовал для снижения давления завести собаку или кошку

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданный способ снизить давление. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Медик посоветовал для снижения давления завести собаку или кошку. «Никогда не забуду: я маленький, иду по птичьему рынку, мужик кричит: "Лекарство от гипертонии продаю", а у него в коробке котята», — вспомнил доктор.

Мясников объяснил, что давление приходит в норму благодаря положительным эмоциям, которые дают животные. «Во-первых, они заставляют двигаться: вы должны с ними гулять, хочешь, не хочешь, вам надо встать, вам надо двигаться, это уже хорошо. Во-вторых, это постоянное общение, причем всегда позитивное, всегда положительное: даже когда раздражает, все равно положительное», — отметил врач. Специалист добавил, что наличие питомца может снизить на треть дозировку лекарств от гипертонии.

Ранее Мясников назвал группу препаратов, которые могут приводить к эректильной дисфункции, или импотенции. Доктор заявил, что таким свойством обладают лекарства от гипертонии.

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      Олег Давыдов
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