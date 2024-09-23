Обнаружена древняя окаменелая экосистема

В Массачусетсе обнаружили древнюю окаменелую экосистему

Исследователи из Гарвардского университета и Университета Теннесси обнаружили в Массачусетсе уникальную ископаемую экосистему Lantern North, датируемую примерно 320-318 миллионами лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В Lantern North были найдены окаменелости более 130 различных видов, включая ранних рептилий, амфибий, паукообразных, насекомых и растения. Многие из этих ископаемых представляют собой древнейшие известные образцы своих групп. Кроме того, были обнаружены следы деятельности животных — норы, отпечатки и следы от откладывания яиц и поедания растений.

Местность, где было сделано открытие, представляет собой возвышенную, сухую экосистему, отличающуюся от типичных болотистых углеобразующих сред, которые обычно хорошо сохраняются. Благодаря этому удалось реконструировать не только внешний вид, но и поведение древних животных, что дало возможность более детально исследовать ранние наземные экосистемы и их функционирование.

Ученые отмечают, что дальнейшее изучение местонахождения Lantern North позволит углубить понимание ранней эволюции наземных экосистем и взаимодействия основных групп животных и растений. Результаты исследования подчеркивают необходимость изучения более разнообразных ландшафтов для получения полной картины эволюционного прошлого Земли.