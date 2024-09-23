Экс-замглавы российского города арестовали по делу о мошенничестве

В Тюмени арестовали экс-замглавы города Роженцева по делу о мошенничестве

Центральный районный суд Тюмени взял под страду бывшего замглавы Тюмени Сергея Роженцева по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Роженцев пробудет под стражей до 18 ноября. Сообщается, что он подозревается в завышении цен на снаряжение для СВО.

Пост заместителя главы Тюмени Роженцев занимал в 2009-2012 годы, на момент ареста он являлся генеральным директором группы компаний «Деловой мир» и «Интеллект».

Ранее сообщалось, что суд арестовал особняк в Чистом переулке Москвы по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.