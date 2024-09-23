Флаг России за десятки миллионов рублей не выдержал ветра

Ветер разорвал флаг России за 30 млн рублей в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле мощный ветер порвал флаг России за десятки миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Накануне.RU».

Открытие нового флага состоялось полтора месяца назад, событие приурочили ко Дню города. Длинна конструкции составляет 50 метров, а стоимость — 30 миллионов рублей. Флаг был оснащен электронным индикатором ветра, за который во время сильных порывов и зацепилось полотно. На кадрах, появившихся в сети, можно увидеть флагшток, на котором остались только небольшие лоскуты.

Ранее в Москве из-за ветра обрушилась часть фасада жилого здания. Происшествие попало на видео, которым поделились очевидцы. Сообщалось, что стихия также повредила несколько домов в других районах столицы.