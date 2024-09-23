Глава оппозиции Молдавии пообещал запрет пропаганды ЛГБТ при отказе от евроинтеграции

Глава «Победы» Шор пообещал запрет пропаганды ЛГБТ при отказе от евроинтеграции

Глава оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор призвал граждан сказать «нет» на референдуме о евроинтеграции республики, обещая бесплатный газ, инвестиции в социальную инфраструктуру и запрет пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Что будет, если вы скажете "НЕТ" на референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз? Я даю твердое слово исполнить каждый пункт программы нашего блока "Победа". Бесплатный газ — в каждый дом! Уже с 1 декабря все физические лица — жители Молдавии получат газ абсолютно бесплатно», — написал оппозиционер.

Помимо этого, он пообещал инвестировать два миллиарда долларов в парки, дороги, детские сады, школы и больницы. Также он заявил, что его партия убедит парламент принять закон о тотальном запрете ЛГБТ-пропаганды и запрете посягательств на веру.

Ранее Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в государственном терроре оппозиции. По его словам, один из лидеров «Победы», депутат Марина Таубер, получала угрозы расправой, а после обращения в полицию ей запретили выезжать из страны.

