Названы города России с самыми щедрыми женихами

Sokolov: самые щедрые женихи живут в Москве, Петербурге и Самаре

Самые щедрые женихи летом текущего года в России были в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Такие города назвали РИА Новости аналитики компании Sokolov.

По данным экспертов, в российской столице средний чек на помолвочное кольцо составил 29 тысяч рублей. Это на 42 процента больше, чем за лето прошлого года. На втором месте оказался Санкт-Петербург — средняя стоимость ювелирного украшения составила там 25 тысяч рублей. Замкнула топ-3 городов с самыми щедрыми женихами Самара (24 937 рублей).

Отмечается, что в топ-5 также вошли женихи из Казани и Воронежа: их траты на помолвочные кольца составили 23 тысячи и 22 тысячи рублей соответственно.

Ранее россиянки признались, что хотели бы получить кольцо с бриллиантом при предложении. При этом больше половины (57 процентов) опрошенных женщин заявили, что сумма кольца для них не имеет значения. Также исследование показало, что для опрошенных для принятия решения о предложении достаточно отношений от полугода до года — так считает чуть больше трети (37 процентов) женщин и ровно четверть мужчин.

