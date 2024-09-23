Легендарного крокодила, сожравшего 300 человек, так и не смогли поймать. Он мог выжить и продолжить охотиться на людей

Съевшего 300 человек крокодила Гюстава из Бурунди так и не смогли поймать

20 лет назад вышел знаменитый документальный фильм PBS «Охота на крокодила-людоеда». Телевизионщики вместе с гидом и герпетологом-любителем Патрисом Фэем пытались поймать в Бурунди огромного крокодила-людоеда Гюстава. Если верить легендам, это животное выросло почти до 6,5 метра в длину и за 20 лет успело сожрать на берегах озера Танганьика и прилегающих рек около 300 человек. «Лента.ру» рассказывает историю безуспешной охоты на полумифического монстра.

Считается, что первые жертвы Гюстава появились еще в 1970-е годы

В Бурунди рассказывают, что в 1970-х на берегах рек начали находить человеческие останки. Многие местные жители решили, что в регионе завелся маньяк. Однако с годами стало понятно, что на людей охотился необычно крупный крокодил.

Сейчас трудно сказать, когда Гюстав начал нападать на рыбаков и купальщиков. Согласно фольклору, впервые это произошло около 50 лет назад. Якобы именно тогда среди жителей деревень и городов, расположенных на реке Рузизи и озере Танганьика, начали распространяться легенды о 12-метровом крокодиле-людоеде.

По рассказам очевидцев, демоническая рептилия светилась в темноте то красным, то желтым и была настолько древней, что на голове у нее росла трава. Один шаман и вовсе утверждал, что кровожадный крокодил является обиталищем проклятого духа и «находится под контролем злобного человека», который использует его, чтобы устранять неугодных

Фото: PxHere

Отчасти это заявление основывалось на том, что кровожадная рептилия редко полностью съедала свою добычу. Легенды эти со временем привлекли внимание ученых, которые выяснили, что огромный крокодил в бассейне Танганьики действительно есть.

Гюстав оказался не таким большим, как рассказывали местные

Стало ясно, что длина выдающейся особи составляет более шести метров, а не 12, как сообщали перепуганные бурундийцы, и весит он около тонны. Впрочем, для нильского крокодила такие размеры действительно нетипичны. Крупнейшая пойманная особь была 6,1 метра в длину, а средний размер этих рептилий составляет от трех до пяти метров. Мифический крокодил-людоед оказался значительно длиннее.

Удалось также выяснить, что живет гигант на небольшом островке на озере Танганьика, а во время брачного периода мигрирует по реке Рузизи. Именно в этот период случается большинство нападений на людей.

В начале 2000-х журнал National Geographic провел исследование и выяснил, что задокументированные случаи нападения Гюстава происходят только с 1987 года, а никак не с 1970-х.

Местные легенды гласили, что гигантский крокодил пристрастился к человеческой плоти во время печально знаменитого геноцида народа тутси в Бурунди 1972 года. Тогда тела убитых сбрасывали в реку, и Гюстав якобы пожирал их десятками

Гюстав в 2002 году Кадр: MagellanTV / Daily Mail

Нашлось и более «мирное» объяснение кровожадному поведению легендарного крокодила. Из-за огромных размеров он просто не мог охотиться на более проворную добычу вроде антилоп и газелей, потому и сосредоточился на менее расторопных существах: людях и домашнем скоте. А страшные события в Бурунди 1972-го тут ни при чем.

Главным охотником на Гюстава стал француз Патрис Фэй

Главным героем фильма «Охота на крокодила-людоеда» стал Патрис Фэй. Родившийся в Лионе в 1953 году мужчина в молодости работал водопроводчиком, но страсть к путешествиям привела его сначала в Канаду, а потом и в Африку. Он обосновался в Бурунди и стал работать гидом. Второй его страстью была герпетология. Не заинтересоваться историями о гигантском крокодиле он не мог.

Именно Фэй в 2001-м году опознал мифическую рептилию и дал ей имя Гюстав. К тому времени француз уже болmot десяти лет охотился на нее. Благодаря Фэю были сделаны первые достоверные снимки и видеокадры с Гюставом.

Он просто гигантский. Втрое больше других крокодилов в Бурунди. Но довольно медлительный и не может есть то, что и остальные, то есть рыбу и мелких млекопитающих. Он нападает на медленную добычу, которую легко поймать Патрис Фэй интервью «Би-би-си», 2002 год

Выяснилось, что животное много раз пытались убить. На его шкуре нашлись следы от ударов копьями и пулевые раны. Некоторые местные даже утверждали, что по Гюставу кто-то дал очередь из пулемета, однако тот остался жив. За это он получил репутацию пуленепробиваемого.

Несмотря на приверженность наукам, Фэй долгое время прожил в Бурунди и уверовал в невероятное количество жутких баек о Гюставе. Другие специалисты сомневаются, что у этого монстра действительно были сотни жертв. В конце концов, на берегах Рузизи полно других крупных крокодилов. Сейчас оценка количества съеденных Гюставом жителей Бурунди в разных источниках варьируется в диапазоне от тех самых 300 до трех человек. В какую из версий верить — не берется с точностью сказать ни один специалист.

Надежность статистики трудно оценить в подобных случаях. Точно известно только, что он охотится в районе деревни Гатумба Марк Гансуана специалист по крокодилам, интервью Newsweek

Рыбаки на озере Танганьика Фото: Worldtraveller / Wikimedia Commons

Эксперт по крокодилам Марк Гансуана со скепсисом отнесся к рассказам, что Гюстав расправляется с людьми ради развлечения или, тем более, по велению злобного колдуна. Эту версию Фэй тоже любил рассказывать туристам.

То, что гигантская рептилия часто бросает добычу почти нетронутой, по словам Гансуана, не должно удивлять. «У крокодилов довольно скромные потребности в пище. После успешной охоты добыча съедается полностью только в особых случаях», — рассказал он в интервью Newsweek.

Охота Фэя на Гюстава провалилась

Фэй много лет пытался изловить Гюстава, но это ему так и не удалось. Во время съемок фильма для PBS он вместе с помощниками и членами съемочной группы несколько раз устанавливал ловушки, но гигантский крокодил, как будто пытаясь подтвердить свою мистическую репутацию, мастерски обходил их.

В одном из эпизодов фильма охотники соорудили на берегу реки длинный вольер с захлопывающейся дверью и привязали внутри на ночь живую козу. Утром ловушка оказалось пустой. Похоже, Гюстав сумел утащить животное, не приведя запирающий дверь механизм в действие. Правда, телевизионщики признались, что это мог быть и другой хищник.

Другой историей о попытке поймать Гюстава Фэй поделился с «Би-би-си» в 2002-м. Он рассказал, что с 40 помощниками сделал клетку длиной 10 метров. Мужчины установили ее на берегу, набили мясом и уселись с камерами ждать в засаде.

Это был полный провал. Крокодил разгуливал вокруг клетки и как будто издевался над нами. Поймать его мы не смогли. Мы хотели изловить его и сделать репортаж, который покажут по всему миру. Хотели прославить Гюстава и Бурунди Патрис Фэй интервью «Би-би-си», 2002 год

При этом, как видно из многочисленных исследований, легендарный статус Гюстава является от начала до конца плодом воображения Фэя и приверженных древним мифам жителей Бурунди. Специалисты признают, что огромная рептилия действительно существовала.

Более-менее точно удалось установить, что Гюстав вылупился в середине 1950-х или начале 1960-х годов. Примерно к 1970-1980-х он достиг своих исполинских размеров, больше не смог гоняться за рыбой и антилопами и перешел на более нерасторопных людей и коров. Гюстава действительно много раз пытались поймать или расправиться с ним, о чем свидетельствовали отметины на шкуре.

Ловушка, в которую пытались поймать Гюстава Кадр: MagellanTV / Daily Mail

Что бы ни нафантазировали местные, Фэй и любители дешевых сенсаций, этот нильский крокодил, вполне возможно, был самым крупным не только в Бурунди, но и во всей Африке. Более того, если верить этим сведениям, Гюстав еще и настоящий долгожитель. Обычно нильские крокодилы живут на воле около 45-50 лет, однако Гюстава замечали, когда ему было хорошо за 60.

Гюстава не видели почти 10 лет

Сейчас точно неизвестно, жив ли знаменитый крокодил. Нападения, кажется, прекратились еще к середине 2000-х. Стали поговаривать, что Гюстава больше нет в живых. Однако в 2009 году журнал National Geographic сообщил, что крокодила снова заметили на Танганьике. Правда, предоставил эту информацию изданию все тот же Фэй.

Относительно личности этого человека у многих настоящих биологов есть большие сомнения. Он с юности был увлеченным путешественником-романтиком, не получил высшего образования и часто шел на поводу у баек жителей Бурунди.

Кроме того, репутацию Фэя испортил скандал, связанный с тремя школами для сирот, которые он основал в стране. В 2011 году пять учениц обвинили его в сексуальных домогательствах. Это темная история, в ходе которой выяснилось, что девочек могли подговорить представители властей Бурунди из-за некоего конфликта интересов с французом. Как бы то ни было, к 2020-м году Фэй жил уже в Того и не мог постоянно охотиться на Гюстава. Или придумывать новые сказки о нем?

Фэя часто сравнивали с капитаном Ахавом из «Моби Дика» Германа Мелвилла. Только его одержимостью стал не белый кит, а гигантский крокодил

Фото: PxHere

В 2019 году журнал Travel Africa Magazine выпустил статью, в которой утверждалось, что с Гюставом все-таки расправились некие охотники. Там же говорится, что жертвами легендарного крокодила и вовсе стали всего три человека. Правда, в тексте не приводилось никаких обстоятельств поимки рептилии и не назывались имена охотников. Выглядит это странно, потому что Гюстав давно стал всемирной знаменитостью, и изловившие его люди не упустили бы шанса прославиться.

Последние сведенья о наблюдениях Гюстава относятся к 2015 году. Тогда несколько рыбаков сообщили, что видели его на реке Рузизи. Неизвестно, можно ли верить этим сведениям. Тем не менее легенда о гигантском крокодиле-людоеде, скрывающемся в водах Танганьики продолжает жить. Многие верят, что он может снова начать охотиться на людей в любой момент.