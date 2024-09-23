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12:21, 23 сентября 2024Ценности

Кэти Перри на видео в крошечном бикини призналась в любви фанатам

Певица Кэти Перри на видео в бикини призналась в любви фанатам

Кадр: @katyperry

Американская певица Кэти Перри (настоящее имя — Кэтрин Элизабет Хадсон) призналась в любви фанатам, снявшись в откровенном образе. Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах, стоя на балконе в крошечном бикини в цветах флага Бразилии. Она продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, обрывая лепестки роз с бутонов и бросая их вниз.

Звезда приняла участие в фестивале Rock in Rio в Рио-де-Жанейро. В ролике она обратилась к поклонникам, которые пришли на ее выступление. «Вчера на концерте они пели так громко! Никогда не слышала, чтобы кто-то так громко исполнял мои песни. Я так сильно люблю вас за все», — заявила знаменитость.

Ранее в сентябре Кэти Перри отреагировала на фото, на котором ее возлюбленный актер Орландо Блум засмотрелся на ягодицы телезвезды Ким Кардашьян.

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      Карина Черных
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