Кэти Перри отреагировала на фото с засмотревшимся на ягодицы Ким Кардашьян Орландо Блумом

Певица Кэти Перри отреагировала на фото, на котором ее возлюбленный, актер Орландо Блум, засмотрелся на ягодицы телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующий комментарий артистки появился в эфире общенационального радиошоу Elvis Duran Show.

Ведущий Элвис Дюран поинтересовался у исполнительницы напрямую, как она восприняла выходку избранника. «Ты фотографируешься с Ким Кардашьян, а Орландо смотрит на ее ягодицы. Что ты на это скажешь?» — сказал он сквозь смех.

В свою очередь, Пэрри дала понять, что данная ситуация ее лишь позабавила. «Я одобряю», — ответила она.

В июне анонимный инсайдер раскрыл секрет экстремального похудения Кэти Перри, которую заподозрили в использовании «Оземпика». По его словам, певица избавилась от лишних килограммов благодаря диете Орландо Блума и тренировкам.