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16:47, 23 сентября 2024Экономика

Китай резко сократил ввоз одного вида продукции из России

Поставки пластмасс из России в Китай снизились на 22,6 процента в августе

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стоимость поставок пластмасс и изделий из них из России в Китай сократилась по итогам августа 2024 года на 22,6 процента в сравнении с июльским показателем и упала до отметки в 27,06 миллиона долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В годовом выражении, как уточняется, показатель снизился в еще большей степени — на 26 процентов. Стоимость поставок российского полиэтилена в августе 2024-го составила 16,8 миллиона долларов. В свою очередь, экспорт полипропилена из РФ в КНР упал втрое в денежном выражении и опустился до отметки в 2,81 миллиона.

Что касается полистирола, то стоимость его поставок сократилась на 15 процентов год к году и составила 151,2 тысячи долларов, а поливинилхлорида — 1,33 миллиона (снижение в 1,9 раза в месячном и в 1,6 раза — в годовом выражении). Импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ упал на два процента в месячном выражении, до 63,71 миллиона долларов.

После введения западными странами масштабных санкций рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) стал для России главным источником сбыта для ее продукции. О резком увеличении доли азиатских стран в структуре внешней торговли РФ ранее заявлял замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин. По его данным, за последние десять лет показатель вырос более чем вдвое — с 29 до 66 процентов.

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