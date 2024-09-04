Доля азиатских стран во внешней торговле России взлетела

Замглавы ФТС Ивин: доля Азии в структуре внешней торговли РФ выросла до 66 %

За последние десять лет доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в структуре внешней торговли России увеличилась более чем вдвое — с 29 до 66 процентов. Об этом заявил заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин, его слова приводит РИА Новости.

Ключевым торгово-экономическим партнером России он назвал Китай. Его доля в структуре внешней торговли РФ за этот период времени увеличилась с 11 до 34 процентов. Доля же остальных стран АТР с 2014 года выросла с 18 до 32 процентов, пояснил Ивин.

В свою очередь, доля стран Евросоюза (ЕС) за последние десять лет продемонстрировала противоположную динамику и опустилась с 47 до 11 процентов. Таким образом, резюмировал Ивин, ЕС за это время потерял статус ключевого торгово-экономического партнера РФ на фоне ужесточения антироссийского санкционного режима.

Ранее министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рекордный рост товарооборота России и Китая. По его словам, по итогам 2024 года суммарные объемы двусторонней торговли могут превысить максимум, установленный в 2023-м. Тогда РФ и КНР достигли товарооборота в 240,11 миллиарда долларов. За первые семь месяцев этого года показатель составил 136,67 миллиарда долларов и увеличился на 1,6 процента. Подобная динамика, как считает Силуанов, может поспособствовать достижению нового максимума по итогам 2024 года.