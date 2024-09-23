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08:56, 23 сентября 2024Мир

Конгресс США представил план временного финансирования правительства

Bloomberg: Конгресс США представил план временного финансирования правительства

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Конгресс США представил законопроект о временном финансировании, который позволит предотвратить шатдаун американского правительства до 20 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что участники переговоров стремятся предотвратить закрытие 1 октября и подготовить почву для выяснения финансовых отношений незадолго до Рождества. Данный план позволит федеральному правительству за некоторыми исключениями сохранить существующий уровень финансирования.

Согласно проекту, Секретная служба США получит дополнительные средства в размере 231 миллиона долларов для защиты кандидатов в президенты после второго покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. По информации представителя республиканского руководства Палаты представителей, законодатели намерены проголосовать по этому законопроекту к 25 сентября.

Ранее Палата представителей США заблокировала законопроект о временном финансировании правительства до марта 2025 года. Отмечается, что план был предложен представителями Республиканской партии.

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      Дарья Балацкая
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