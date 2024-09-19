В США заблокировали план временного финансирования правительства

Палата представителей заблокировала план временного финансирования правительства

Палата представителей США заблокировала законопроект о временном финансировании американского правительства до марта 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Законопроект призван предотвратить вынужденную приостановку работы (шатдаун) правительства. Он был предложен республиканцами.

Против инициативы высказались 220 членов нижней палаты Конгресса. При этом 202 человека проголосовали за нее. Два конгрессмена воздержались от голосования.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил наложить вето на проект финансирования правительства. Отмечалось, что это позволит сохранить правительство в работающем состоянии и обеспечить необходимое финансирование на случай стихийных бедствий для американцев.