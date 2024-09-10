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13:23, 10 сентября 2024Мир

Байден решил наложить вето на проект финансирования правительства

Байден намерен наложить вето на проект временного финансирования правительства

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса, предусматривающий временное финансирование правительства. Об этом сообщается в заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома (АБУ).

«Администрация призывает республиканцев в Палате представителей принять участие в двухпартийном процессе, который позволит сохранить правительство в работающем состоянии и обеспечить столь необходимое финансирование на случай стихийных бедствий для американцев», — утверждается в публикации.

По данным АБУ, если президенту будет представлен проект, то «он наложит на него вето». Белый дом считает, что проект республиканцев предоставит правительственным учреждениям «неоправданно низкий уровень» финансирования на различные нужды, в том числе оборонные.

В заявлении подчеркивается, что проект финансирования также «крайне безответственен в вопросах национальной безопасности». По мнению АБУ, он способен подорвать военное преимущество США перед Китаем и снизить обороноспособность американских войск.

Ранее Байден на год продлил действие указа, предусматривающего применение санкций за вмешательство в ход американских выборов.

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      Елизавета Мытарева
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