Байден продлил действие указа о санкциях за вмешательство в американские выборы

Байден продлил на год действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций за вмешательство в ход американских выборов. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним», — говорится в заявлении.

Глава США подчеркнул, что другие государства исторически стремятся извлекать выгоду из американской политической системы, несмотря на «отсутствие свидетельств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или влияла на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США».

Вместе с этим американский лидер отметил, что способность некоторых лиц вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Уточняется, что на основании этого указа Вашингтон несколько раз вводил санкции против физических и юридических лиц из России. Однако Москва много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на слова о вмешательстве России в выборы других стран. Он заявил, что вмешиваться во внутренние дела других государств — это визитная карточка США и Великобритании.